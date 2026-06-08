ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣ ಜಲಾವೃತ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಅರೆಝಳದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಎರಡು ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ರಭಸದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜಲಾವೃತವಾದವು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಒಳಗಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನೀರು ಹೊರ ಕಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹೋಂಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತರೂ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಕಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸಾಲೋಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು, ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಆಸ್ಪದವಿರದೇ ಜನರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲ ನಾಗರಿಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೋರಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಆಸ್ಪದವಾಗದೇ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಯುವಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಭಸದ ಮಳೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-550453909</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>