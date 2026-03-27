ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಆಗ್ರಹ

ಕಾರಟಗಿ: 'ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿದವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುವರು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಉಪನಾಳ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ತೆರಳಿದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತರು ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುವರು. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ತೊಂಡಿಹಾಳ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಹಿಬೂಬ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಪ್ರಸಾದ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರೇಶ ಮೈಲಾಪುರ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಮರಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ, ಕೆ.ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ವೈ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ರಾಮನಗರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್.ಎಂ.ಎಚ್.ಕೆ. ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಕಲ್ಮಂಗಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನಗರ, ರುದ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಗಡ್ಡಿಮಠ ರಾಮನಗರ, ವೀರಣ್ಣ ಜೋಗಲದಿನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>