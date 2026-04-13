ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅಗತ್ಯ: ಟಿ.ಹರಿಶಂಕರ್

ಕಾರಟಗಿ: 'ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ದಿನದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸದಾ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಟಿ.ಹರಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ದೇವಿಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯಲು ಧ್ಯಾನ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜವಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸೇವೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪಕ್ವನಾಗಬಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದರ ಅನುಷ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕೇಶವ್ರಾಜ್, ವಸಿಷ್ಟಮುನಿ ಅವರ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಹಾಗೂ ಮೀರಾಕೇಶವ್ರಾಜ್ರ ಗಾಯನ ನೆರೆದವರ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಜಿ.ಅರುಣಾದೇವಿ, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಇಲಕಲ್, ಹನುಮೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಸಿ.ಎಚ್. ಸುಬ್ಬಾರಾವ್, ಬಸವರಾಜ್ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಪಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಂಪ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಗೋನಾಳ, ಗಂಗಾವತಿಯ ಲಲಿತಾ ವಗ್ಗಾ, ಲಲಿತಾ ಕಂದಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>