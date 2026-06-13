‘ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ- ಪುರಸ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೇರಣೆ’

<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಛಲ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಖಚಿತ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ’ ಎಂದು ತುರ್ವಿಹಾಳ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮಾದಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲೋಣಿಯ ಕನಕಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ಗುರು, ಹಿರಿಯರ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೀರೇಶ ಸಾಲೋಣಿ, ಸಿಮನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನಾಗರಾಜ್ ಹುಡೇದ್, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ. ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನಕ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಠ್ಠಲ್ ಜೀರಗಾಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ₹1ಸಾವಿರ ಗೌರವ ಧನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಸಾಪಟ್ಟಣ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗುರುವಿನ, ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಿ ಆರಾಧಕ ಭೀಮೇಶಪ್ಪ ಅಜ್ಜ, ಜನಗಂಡೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಭಂಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ ಕುಂಟೋಜಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಗುಡಿ ವಕೀಲ, ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಸಾಲೋಣಿ, ರವಿ ಗಚ್ಚಿನಮನಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹೊಳೆಯಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಹತ್ತಿಕಾಳ, ವಿಕ್ರಂ ಮೇಟಿ ಬೇವಿನಾಳ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶರಣಪ್ಪ ಎಚ್. ಪನ್ನಾಪುರ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮೌಲಾನಾ ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭೀರಪ್ಪ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಶಿವು ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-35-1812042051</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>