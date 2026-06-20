ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೋಧಕೇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ - ಅಮರೇಶ ಮೈಲಾಪುರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
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