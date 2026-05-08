ವಸುಂಧರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಿಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ

ಕಾರಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ವಸುಂಧರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು, ಶಾಲೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬೀದಿದೀಪ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ನಳಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿಗಳಾದಂತಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಕದವರ ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಜನ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ದೂಳು, ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದೆ. ದೂಳಿನಿಂದ ಜನರು ರೋಸಿಹೋಗಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯೂ ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಆಸ್ಪದವಿರದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ವಾಹನಗಳ, ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ತಗ್ಗುಗಳು ಕಾಣದೇ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದೂ ಸಹಜ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಡಾವಣೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಿವೆ. ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಿತ ಜನರಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆ ತನ್ನ ಜವಬ್ದಾರಿತನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ: ನವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ತಲಾ ₹2ಸಾವಿರದಂತೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ, ₹50ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮುರಂ ಮಾಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನರಕ ಸದೃಶವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಮಣ್ಣ.</p>.<p>ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸುವೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಲೇವಾರಿ ವಾಹನ ಕಳಿಸಲು, ಬೀದಿದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ನಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಿತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸುವೆ. ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ಆ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರು ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>