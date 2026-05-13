ಸಂಭ್ರಮದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ

ಕಾರಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲೋಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಜೋಗತಿಯರಿಗೆ ಹಡ್ಡಲಿಗೆ ತುಂಬುವುದು, ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಹವನ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಚಕ ಸಂತೋಶಾಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪ್ರಭಾತ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಕಳಸ, ಡೊಳ್ಳು, ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಗೆಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ಕಲಾ ಮಂದಿರ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಸಾಲೋಣಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಕಳಸ ಹೊತ್ತ ಸುಮಂಗಲೆಯರು, ಡೊಳ್ಳು ನಾದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಯುವಕರು, ನಾಗರಿಕರು, ಜೋಗತಿಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಳಿಕ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಿತ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯತಾಭಾವ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನೀರು ವಿತರಣೆ: ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಿ. ಆರ್. ಕೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಕೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕನಕದಾಸ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>