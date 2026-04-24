ಮನೆ ಗಣತಿ ಪೂರ್ಣ: ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕಾರಟಗಿ: ಮನೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಗಣತಿದಾರರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಮರೇಶ ಮೈಲಾಪುರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಅವರನ್ನು ಪುಸಭೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 23 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 49 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿದ್ದು ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 47 ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 8 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣತಿಯು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ ಬೂದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>