ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಪಲ್ಟಿ; ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಕಾರಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೂರಟಗಿ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಗುಚಿ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಕೀರ್ ಅಲಿ ನಾಗನಕಲ್ (12), ಹಳೇ ಜೂರಟಗಿ ವಿನಾಯಕ ಹುಣಸಿಗಿಡ (19) ಮೃತರು.</p>.<p>ಹೊಸ ಜೂರಟಗಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಜೂರಟಗಿ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮನಗರದ ಮುನೀರ್ ಪಾಷಾ ಮಸ್ಕಿ ಎಂಬುವವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಶಾಕೀರ್ ಅಲಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾದಚಾರಿ ವಿನಾಯಕ ಹುಣಸಿಗಿಡ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಕೆಳಗೆ ಶಾಕೀರ್, ವಿನಾಯಕ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುದೀರಕುಮಾರ ಬೆಂಕಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಹುಣಸಿಗಿಡ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>