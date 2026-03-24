ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal

ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕರಿಯಣ್ಣ ಸಂಗಟಿ

ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಾಪ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕರಿಯಣ್ಣ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರಿಯಣ್ಣ ಸಂಗಟಿ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕರಿಯಣ್ಣ ಸಂಗಟಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್‌. ವಿಶ್ವನಾಥ ಇತರರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು
ಕರಿಯಣ್ಣ ಸಂಗಟಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾದರಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ಕೋರ್‌ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ
PoliticsKoppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT