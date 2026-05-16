Karnataka Rains | ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಗಾಳಿ, ಮಳೆ; ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಬಾಳೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೀಸಿದ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹ್ಯಾಟಿ ಮತ್ತು ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಯಂಕರೆಡ್ಡಿ ಡಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಅವರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತಂಪು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.