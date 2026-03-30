ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತುಂಬ ನೋಟಿನ ಹಾರ

<p>ಕೊಕ್ಕನೂರು (ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ): ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮದ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮನೆ, ಮನೆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಭಕ್ತರು ನೋಟುಗಳ ಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಂಗ್ಯಮ್ಮ, ಗುಡ್ಡದ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಬೀರ ದೇವರುಗಳ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಭಕ್ತರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ಹಾಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಕಂಡ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 10, 20, 50, 100, 500 ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ನೋಟುಗಳ ಹಾರದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ತುಂಬಾ ನೋಟಿನ ಹಾರಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೋ ಈ ವರ್ಷ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ₹ 17,56,200 ಮೊತ್ತದ, ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ₹ 1,06,790 ಮೊತ್ತ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹ 15,69,935 ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-43-755376250</p>