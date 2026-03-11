ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೂಸಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ; ತಂಡದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಸಿನಮನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹೂಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶನಿವಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿತು. </p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ತಂಡವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಂಡಬಾಳ, ಗಿಣಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೂಸಿನಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ, ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ, ಕಲಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಷಕರ ಸಭೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಮಾಸಿಕ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಭೆ ಜರುಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಜರುಗಿತು. ಕೂಸಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅನುಕೂಲ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಇಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವರಾಜ ಪತ್ತಾರ, ಪಿಡಿಒ ಮಂಜುಳಾದೇವಿ ಹೂಗಾರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ, ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಪವಿತ್ರಾ ಕರಕನಗೌಡ್ರ, ಜ್ಯೋತಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಧರ್ಮಾಪುರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮೂರ್ಮನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೆದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪ೦ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹೇಶ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪೂಜಾರ, ರಾಜಾಭಕ್ಷಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>Highlights - null</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>