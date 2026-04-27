ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

<p>ಅಳವಂಡಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಭೂ - ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ ಹೋಬಳಿಯ 1954-55ರಿಂದ 1998-99 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಕೈ ಬರಹ ಪಹಣಿಗಳು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಡತಗಳು, ಆರ್ಆರ್ಟಿ ಕಡತಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಂಡಿಯ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಚೇರಿಯ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-35-1716259841</p>