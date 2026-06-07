ಅಪಘಾತದ ಆಘಾತ; ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ನರೇಗಾ

<p><em>ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ</em></p>.<p>ಅಳವಂಡಿ: ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗವಿಕಲ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ (ಮನರೇಗಾ) ಯೋಜನೆಯು ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಮೊದಲು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರತರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಡೆದಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಬದಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ ಆಯಿತು.</p>.<p>ರುದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯದೊಂದಿಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದರು. ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ಏನಾಯಿತು ದುಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕಾಯಕ ಬಂಧು’ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಯಕ ಬಂಧುವಾಗಿ ಸೇರಿದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವ್ಯವಸಾಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಖರ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರುದ್ರಪ್ಪ.</p>.<p>ರುದ್ರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-35-518410119</p>