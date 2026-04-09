ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಏಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ

ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎದುರಿನ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಹೂವಿನಹಾರ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಏಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾದಿಗ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಳಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತವಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಲು, ಪೂಜೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ಉಳಿದ ಹಣ ₹9 ಲಕ್ಷವಿದೆ. ಏ. 14 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಒಳಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಏಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪುಬಾವುಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿ, ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಜಯಕುಮಾರ ಚಲವಾದಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-35-1665515136</p>