‘ಕವೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನ’

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿನ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದಿಂದ ಮಧ್ವಪರಂಪರೆಯ ಕವೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ರಾಯರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಶ್ರೀಮಠದ ದಿವಾನ ಸುಧೀಂದ್ರ ಆಚಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕವೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ವೃಂದವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಂಡಿತ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಆಚಾರ, ಮಂತ್ರಾಲಯದ ನರಹರಿ ಆಚಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಗಂಗಾವತಿ ರಾಯರ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮವೇದ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ, ಸುಶಿಲೇಂದ್ರ ಅಚಾರ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಹಳೆ ರಾಯರಮಠದ ಪವನ ಆಚಾರ, ಎಚ್.ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ, ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಆನೆಗುಂದಿ ಶಾಖಾಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಮಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>