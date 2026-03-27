ಅಂಜನಾದ್ರಿ: ₹31.30 ಲಕ್ಷ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಮೀಪದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹31,30,730 (ಫೆ.03 ರಿಂದ ಮಾ.26ವರೆಗೆ) ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ, ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈ ದೇಶದ ನೋಟುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಂಗ್ರವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ (ಫೆ.03)ರಂದು ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲಿ ₹68.85 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹಾಂತಗೌಡ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ, ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಹಾಲೇಶ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಗಾಯಿತ್ರಿ ಸುಧಾ, ಕವಿತಾ ಎಸ್., ಕವಿತಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಶ್ರೀರಾಮ ಜೋಶಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ ದುಮ್ಮಡಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ವೀರಯ್ಯ, ರಾಜು ಭಜಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ, ಸಾಣಾಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನವೀನ ಕುಮಾರ, ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ, ಪರಶುರಾಮ, ಈರಣ್ಣ, ಆದರ್ಶ, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸೇರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದೇವ ಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-35-967230284