ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ನೀಡಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ಪಡೆಯಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ 7.39 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜನ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೊರಟರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಆರೇಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆತನದವರು ಅಸ್ತಮಾ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದೇ ವಂಶದ ಅಶೋಕರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಔಷಧ ಪಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೇಶದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾದು ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದರು. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿ ಪಥ್ಯ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ.</p>.<p>ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ನೀಡುವ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ ದಿ. ರಾಯಚೂರು ಶಿವಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ವರು ಸೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫಲಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾದ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವೆ ಔಷಧ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗುವ ತನಕವೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.</p>.<p>‘ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 50ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಶಿವಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-35-1749463363</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>