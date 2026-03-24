ಅವಿನಾಳೇಶ್ವರ ಓಕುಳಿ, ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಪವಾಡ

<p>ಅಳವಂಡಿ: ಸಮೀಪದ ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಳೇಶ್ವರ ಓಕುಳಿ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವಿನಾಳೇಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿತು. ಭಕ್ತರಿಂದ ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವಿನಾಳೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ನೇರವೇರಿತು. ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ್ರು, ಶಿವಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ ಯಂಕಪ್ಪ ಕೊರಗಲ್, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ಸುರೇಶ ಕೋರಗಲ್, ಸುರೇಶ್ ಮೇಟಿ, ಬಾಳನಗೌಡ ಮೇಟಿ, ಸುರೇಶ ತಳವಾರ, ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-35-1887556314</p>