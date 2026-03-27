ಶ್ರೀರಾಮ–-ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಡೆದಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈರಾಪುರ

ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ

ಅಳವಂಡಿ: ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮವು ಶ್ರೀರಾಮ- ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಡೆದಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕುರುಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೈರವಮುನಿಗಳ ಅಶ್ರಮವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೈರವಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಭೈರಾಪುರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀತೆಯ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಬಂದಾಗ ಬೈರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ–ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಡೋಣಿಯಿದೆ.

ಭೈರವ ಋಷಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸಮಾನ ಪಾದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ರಾಮ–ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತವನ್ನು(ಈಗಿನ ಕೊಪ್ಪಳ) ದಾಟಿ ಪಂಪಾಸರೋವರದ ಋಷಿಮುಖ ಪರ್ವದತ್ತ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳು ಇದ್ದರೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾದದ ಗುರುತುಗಳಿವೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯುಗಾದಿಯ ಪ್ರತಿಪದೆ ಯಿಂದ ನವಮಿವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ(ಮಾ.27) ರಾಮನವಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪವಮಾನ ಹೋಮ, ಜನೋತ್ಸವ (ತೊಟ್ಟಿಲು) ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ