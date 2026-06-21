ಕೊಪ್ಪಳ-ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫೆರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಎಫ್ಐಎಲ್) ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ–ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಎಫ್ಐಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ವಿ. ಗುಮಾಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಿಎಫ್ಐಎಸ್ಎಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಜಿ. ನಂಜಪ್ಪ ಅವರು 14 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಜಿ. ನಂಜಪ್ಪ, ಆರ್. ವಿ. ಗುಮಾಸ್ತೆ, ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಭು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಥೋಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವರುಣ್ ಆರ್., ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣ್ಯರು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರ, ನೌಕರರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಎಸ್. ಶ್ರೀವತ್ಸನ್, ಮುಕಂದ್ ಸುಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಒಒ ಒ. ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿಮೆಂಟ್ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಧೇಂಪೆ, ಮಿನೆರಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಎಚ್ಆರ್ಒ ಡಾ. ಎಂ.ಎ. ರಶೀದ್, ಕೆಎಫ್ಐಎಲ್ ಸಿಒಒ ಸಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಶಿಸ್ತು, ಸುರಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಕೆಆರ್ಐಎಸ್ಇ–2026ರಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-35-1599471217</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>