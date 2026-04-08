‘ಅರಿವಿನ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಗ್ರಂಥ’

ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಯನಗರದ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಲೇಖಕ ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ರಚಿತ 'ಬಸವಗೀತೆ' ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ರಂಥವು ತನು–ಮನ, ಅರಿವು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅರಿವಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪಿಳೀಗೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಕೆಎನ್ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಗೀತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಮಕಾಲೀನ ಶರಣರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಮಠದ ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಗೀತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಟುಬಿದ್ದು, ನಿಜ ಜೀವನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅರಿವಿನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು, ದೇಹ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಶೇಖರ ನಾರಿನಾಳ, ಸಾಹಿತಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಹಾಸಿನಾಳ, ಪವನಕುಮಾರ ಗುಂಡೂರು, ಎ.ಕೆ. ಮಹೇಶಕುಮಾರ, ನಾಗಭೂಷಣ ಅರಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಗೌಡನಬಾವಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬಸವಗೀತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣೇಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ರುದ್ರೇಶ ಆರ್ಹಾಳ, ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸೋಮಶೇಖರ ಕಂಪ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಜಶೇಖರ ನಾರಿನಾಳ, ರಮೇಶ ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಶಿವಾನಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಸುರೇಶ ಕಲಾಪ್ರಿಯಾ, ಬಸವದಳ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವ ಬಳಗ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>