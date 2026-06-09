<p>ಕುಷ್ಟಗಿ (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ): ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆತನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೆಗ್ಗಿನ ಓಣಿಯ ನವೀನ್ ಕಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ ಬಂಧಿತರು ಎಂದು ಕುಷ್ಟಗಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಆತನಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಚಟ ಬೆಳೆಸಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೆದರಿದ ಬಾಲಕ, ₹60 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 13 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಡವೆ, ನಗದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಕರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಪಾಲಕರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜೂ. 4ರಂದು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-1949696119</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>