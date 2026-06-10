ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮ

<p><em>ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಸದಾ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೌಕರಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಓಡಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಭಯದಿಂದಲೇ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೈಕ್, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆಯೊ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಸರಕು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವುದು ಸವಾಲು ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎದುರು ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬೀದಿಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಲೇಬರ್ ವೃತ್ತದ ತನಕ ರಸ್ತೆಯ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಹೋಗುವ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಆಯಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗಲು ಜಾಗ ಬಿಡ ಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗ ವಾಹನಗಳು ಮನಬಂದಂತೆ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೈಗೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸವಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕುಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ವೆಂಕಟೇಶ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಸಿಪಿಐ ಸುರೇಶ ಡಿ. ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮ ತರಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಸವಾರರ ಖುಷಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರವೂ ಸರಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-35-396487382</p>