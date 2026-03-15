ಕುಷ್ಟಗಿ: 'ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ತರಲೇಬಾರದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದೆಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮಣೆಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೊಪ್ಪಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, 'ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಪನ ನಡೆಸದೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಮವೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಹಿಂದೆ ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಇಂಧನ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಎರಡು ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗದ ನಿರಂತರ ಸರಬರಾಜು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ಷೇಮ' ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸಚೇಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-35-709959555