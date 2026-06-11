ಚಳ್ಳೂರು ಶಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟಗಳ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು

<p>ಕಾರಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 100 ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 100 ಲೋಟಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳು ಬುಧವಾರ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಇಮ್ಮಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ವೈಷ್ಣವಿ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ಇಂಜಿನಿ, ‘ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳು, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಅಶೋಕ ಹೊಸಮನಿಯವರ ಕಾರ್ಯ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಪರಸಪ್ಪ ದಾರಿಮನಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-35-11012137</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>