ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವರ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಧನಸಹಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಗುಂತಹನುಮಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಎಚ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವರ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಜೀವನಸಾಬ್ ವಾಲಿಕಾರ್ ಬಿನ್ನಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜೋಳ ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಪದಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದಿರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಜಾನಪದವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ ಸೋನಾರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ಣಕುಮಾರ್, ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಯಪ್ಪ ಜಿ.ಎಚ್., ಕರಿಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಮನಗೌಡ ದಳಪತಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹುಲಗಪ್ಪ, ರಾಂಪುರರಮೇಶ ಯಾದವ್, ಮಾರುತಿ ಎನ್. ಎಚ್. ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-35-152971347</p>