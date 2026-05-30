ಸಂಘಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಒಂದು ಬಂಡಿಯ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಸಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಡೆ ತಡೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಧೊಟಿಹಾಳ, ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ, ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಫತ್ತಾರ, ಗವಿಸಿದಯ್ಯ ಲಿಂಗಬಸಯ್ಯನಮಠ, ನೀಲನಗೌಡರ, ಬಸವರಾಜ ಪಡಿ, ಮುದ್ದಪ್ಪ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜಯ ಕೊರಟಕರ, ರಘುನಂದನ, ಸುನಿಲ ಪತ್ತಾರ, ಓಂಕಾರ್ ಧರಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>