ಕೊಪ್ಪಳ: ಬಾಲಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಬಾಲಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಸೀಮೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಷೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಹಾಗೂ ₹70 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>2020ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಬುರ್ಲಿ ಎಂಬುವರ ಮಗನನ್ನು ತಳಕಲ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಕುಕನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಆಗ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನು ಭಾನಾಪುರ ಬಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಆಗಿನ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಸಿಪಿಐ ಎಂ. ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಪರ್ಣಾ ಬಂಡಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>