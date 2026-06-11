ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳ ಅವಕಾಶಗಳು

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ದದೇಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರೀನ್ ಟರ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸವರಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯರು, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಠ್ಠಲ ಜಾಬಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಫೈರೋಜ್ ಅಲಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಫೈರೋಜ್ ಅಲಿ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಖಲೀಲ ಪಟೇಲ್, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಪಾಲಕರಾದ ಮುದಿಯಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರ ದರ್ಶನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-35-721371121</p>