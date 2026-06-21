ದಲಿತರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲವೇ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಸಂವಿಧಾನ, ನೆಲದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರೆ ದಲಿತರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ. ಗೊಂಡಬಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ‘ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನ ಮನುವಾದಿ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರು ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ತಡವಬಾರದು, ದಲಿತರಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು ಅದರ ಉಸಾಬರಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತರು ಈಗಲೂ ಶೂದ್ರರು, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೋದಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದಲಿತರು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-35-833163877</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>