ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ 387ನೇ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಎಚ್.ಛತ್ರದ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು, ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ದಿಂದಲೋ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಧೋರಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‘ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೂದಗುಂಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬಡಿಗೇರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪಜ್ಜ ಧರ್ಮರ, ಗಣ್ಯರಾದ ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಾನುಭವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದಾನಕೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಳಕಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಭಟಪನಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರಾದ ಬಾಲಪ್ಪ ಜರಕುಂಟಿ, ಬಾಬುಸಾಬ ಕುಷ್ಟಗಿ, ರಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಗೌಡ್ರ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಕುಡಗುಂಟಿ, ಫಕೀರಸಾಬ್ ಗುಮಗೇರಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಜರಕುಂಟಿ, ರಂಗಪ್ಪ ಪಮ್ಮಾರ, ಭೀಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗೌಡ್ರ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-35-234115297</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>