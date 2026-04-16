ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5.56ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ

<p><em>ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. 15 ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 5.56 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏ.1ರಿಂದ 15ರ ತನಕ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3,17,514 ಮನೆಗಳು ಇದ್ದು, ಬುಧವಾರ (ಏ.15) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಅಂತ್ಯದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ 17,641 ಮನೆಗಳವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂ ದಾಖಲೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಶೇ 16.71ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಶೇ 15.56) ದ್ವಿತೀಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಶೇ 15.49) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ (ಶೇ 10.69), ತುಮಕೂರು (ಶೇ 10.26), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಶೇ 8.10), ಹಾಸನ (ಶೇ 7.13), ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಶೇ 6.88) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಶೇ 6.22) ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ದಾಖಲೀಕರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬೀದರ್ (12ನೇ ಸ್ಥಾನ), ರಾಯಚೂರು (19ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಕಲಬುರಗಿ (20ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಯಾದಗಿರಿ 26ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-35-1846050142</p>