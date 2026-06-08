ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ನಮೂನೆ-3 ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುವ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ನವೀಕರಣ ನಮೂನೆ-3 ಇನ್ಮುಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಗುಂಡೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ವತ: www.eaasti.gov.in ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ ಸಕಾಲ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ರಯಪತ್ರ, ದಾನಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಲುವಿಭಾಗ ಪತ್ರಗಳ ನಕಲುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ನಮೂನೆ-3ರ ಪ್ರತಿ (ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ), ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ ಹಾಗೂ ಋಣಭಾರ ನಮೂನೆ-15ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ (8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ) ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-1934323724</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>