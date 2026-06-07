ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಂಗಕಲೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ: ರಮೇಶ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಂಗಕಲೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ರಮೇಶ ಕೆ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ದದೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿನೋದ ಹೂಲಿ, ಶರಣಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಲಿಂಗದೇಶ ಸಂಗಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಡ್ಯಾಗಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಡಿವಾಳರ, ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಮಂಜುನಾಥ ಬುಟ್ಟಾನವರ, ರಾಚಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಲಾಲ್ಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ರಚಿಸಿದ, ದುರ್ಗೇಶ ಮೂರಮನಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ರಾಗಿಮುದ್ದಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಎಂಬ ನಾಟಕ, ಮಹೇಶ ಮನ್ನಾಪುರ ರಚಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಶರಣು ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕೊಂದವರಾರು ಎಂಬ ನಾಟಕ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಚಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಿರಗಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಯೇ ಎಂಬ ನಾಟಕ, ಕುಮಾರ ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಅವರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಟ್ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-35-1622692487</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>