‘ಭೂಗರ್ಭ ಬಗೆದರೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ‘ಅಗ್ನಿ ಉಂಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಜಲ, ಜಲಚರ, ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಬೇಧ, ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟು ಆಗಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಧರಣಿಯ 218ನೇ ದಿನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಸಿನೆಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಭೂಗರ್ಭ ಬಗೆದು ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ರಸಾಯನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅಂತರ್ಜಲ, ಭೂಫಲವತ್ತತೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧರಣಿ ಸ್ಥಳದ ನಗರಸಭೆ ಮೈದಾನ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರ, ಅರಳೆ ಮರ, ಬಾದಾಮಿ, ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೊಂದಿ, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿನಯ ಸಜ್ಜನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಗೋನಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ. ಗೊಂಡಬಾಳ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಡಿ.ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ, ಪ್ರವೀಣ ಅಕ್ಕಿ, ಸಾಹಿತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಜಮದಾರ, ಮಾಲಾ ಬಡಿಗೇರ, ಸೌಮ್ಯ ನಾಲ್ವಾಡ, ಸರೋಜಾ ಬಾಕಳೆ, ವಿದ್ಯಾ ನಾಲ್ವಾಡ, ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಏಳುಬಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ ಕಾಸನಕಂಡಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರ, ಗಂಗಮ್ಮ ಕುರುಗೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-35-803058973</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>