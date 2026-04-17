‘ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕೆ?’

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಗುರುವಾರ 168 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇದರ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಾವಿನಮಡು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಲ್ಲಿರುವ 22 ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ದೂಳಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ನಾಶವಲ್ಲ, ಸರ್ವನಾಶದತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಏ. 23ರಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 175ನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಕ್ಕಳ, ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ ಶಾರದಾ ಗೋಪಾಲ ಭಾಗವಹಿಸುವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸರೋಜಾ ಬಾಕಳೆ, ಸುವರ್ಣಾ ತುಪ್ಪದ, ಸಂಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಗೋನಾಳ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಬಿ. ರಾಜೂರು, ಬಿ.ಜಿ. ಕರಿಗಾರ, ರವಿ ಕಾಂತನವರ, ಪಂಪಣ್ಣ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ, ಅರುಣಾ ಹೊಟ್ಟಿನ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹೊಟ್ಟಿನ, ಎಸ್.ಎಂ. ಕಂಬಾಳಿಮಠ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್, ನಾಗರಾಜ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಸಂಜಯದಾಸ್ ಕೌಜಗೇರಿ, ಬಸಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ, ರಮೇಶ ಪಿ.ಬಿ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಹಟ್ಟಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ, ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-35-116126596</p>