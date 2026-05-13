ಸ್ವಸ್ಥ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಯೋಗಿನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ತಾಯಿ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು, ಸಹನೆಯ ಮೂರ್ತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನಿಧಿ, ಕ್ಷಮಯಾಧರಿತ್ರಿ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಯಂದಿರು ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರ: ಮೇ 12ರಿಂದ 20ರ ತನಕ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಶಕ್ತಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>