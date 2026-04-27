ರೈತರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಸಿದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಕನಸು

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ಕುತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಹತ್ತಾರು ಕುತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಪೈಕಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ರೈತರೇ ಅಪರೂಪ. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬಿಜೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೂಲಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಕೃತಕ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಗೆ ಬೀಜದ ಹಣ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೀಜ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ರೈತರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮುಗಿದರೂ ಬೀಜ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಪುನಃ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೂಲ ಬೀಜ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳ ಏಜೆಂಟರು ಈ ಬಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾಳೆ ಹಣ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದೆ ರೈತರು ಬಕಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡ್ಡಿ: ಮೂಲ ಬೀಜ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಜದ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದೆ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಬೀಜವನ್ನೇನೊ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಣ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೊರೆ

ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕನಿಷ್ಟ ₹60-70 ಕೋಟಿ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಯಲಬುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದ ರೈತ ಸುಮಾರು 60 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿಬೀಜ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಪಾಳೇದ ಎಂಬ ರೈತ 78 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇಲ್ಲದ ರೈತರು ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದರ ರೂ 40 ಸಾವಿರ. ಪ್ರತಿ ತಾಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು 30-40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಬೆಳೆದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ರ