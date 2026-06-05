ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಸಾಲು ಮರಗಳ’ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ

<p>ತಾವರಗೇರಾ: ತಾವರಗೇರಾ–ಕುಷ್ಟಗಿ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3–4 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೇವಿನಮರಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮರಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಆವರಣದ ಮನೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಔಟ್ಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ... ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ, ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇವಿನ ಮರಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜಾನುವಾರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾವರಗೇರಾ–ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವು, ಹೊಂಗೆ, ಇತರೆ ಅರಣ್ಯಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಷ್ಟಗಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಜ ಮೇಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು, ರಕ್ಷಣೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಒಬ್ಬರಂತೆ ಕಾವಲುಗಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ನಂತರ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮರ–ಗಿಡ ಕಡಿಯದಂತೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾವರಗೇರಾ–ನಂದಾಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ(ಒಳರಸ್ತೆ): ಪಟ್ಟಣದ ಮ್ಯಾಗಲಪೇಟೆಯಿಂದ ನಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಮರಗಳು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಸಸಿಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ರೈತರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಗಿಡ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನ ಆಸರೆ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೇವಿನ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆರಳಿನ ಆಸರೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಹ ಗಿಡ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂ. ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-35-1005793053</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>