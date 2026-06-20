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ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಜೂನ್ 23ಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
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