ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕೃಷಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><em>ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ರೈತರು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಡಕಟ್ಟಿನ ಕೂರಿಗೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹರಗಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ನಡಕಟ್ಟಿನ ಕೂರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಕಜೋಳ, ನವಣೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಕಡಲೆ, ಅಲಸಂದಿ, ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದಾಜು ಅರ್ಧಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2,500ರಿಂದ ₹3,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ರೈತರು ನಡಕಟ್ಟಿನ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಡಕಟ್ಟಿನ ಕೂರಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕನಿಗೂ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ₹1,100ರಿಂದ ₹1,200 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ₹1,500 ತನಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಮಳೆಗಾಲವಾದರೂ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ ಕಾರಣ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯೋಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಯಲು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಡಕಟ್ಟಿನ ಕೂರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-35-321932921</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>