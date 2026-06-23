ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಖುಷಿ ಇಮ್ಮಡಿಸಿದ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಗುರುಕೃಪಾ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಸಂಘ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಗಾನಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಅಪರ್ಣಾ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಗೀತ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳಾದರೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿಹೋಗಬೇಕೆ ವಿನಃ ಪ್ರಚಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾಗ್ಯನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಹ್ಯಾಟಿ ಅವರು ’ಶ್ರದ್ಧೆಯಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಕಲೆ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ತಪಸ್ಸು ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾನಪ್ಪ ಕವಲೂರು ‘ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಸಂಗೀತಗಾರ ಯೋಗ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಧಾರವಾಡದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಶ್ಯಾಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಗ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ವಚನವನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ನೆರೆದವರ ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಗೌಡೇಶ್ ಪವಾರ್ ರಾಗ ಯಮನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸೋಲೊ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೈತ್ರಾ ಪತ್ತಾರ್ ರಂಗಗೀತೆ, ಮಧು ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಂದ ರಾಗ ಕಿರ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರೋಹಿಣಿ ಖೋಡೆ ತಂಡದವರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಗವಿಮಠದ ವೀರೇಶ ಹಿಟ್ನಾಳ, ಅಪೇಕ್ಷ ಕವಲೂರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಡಕೋಳ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೋಶಿಕೊಪ್ಪ, ನಿಜವಾನ್ ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿ ಗಂಗಾವತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸರಟೂರ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೆನ್ನಾಳ, ಶ್ರೇಯಾ, ಸ್ಪಂದನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-35-1045303061</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>