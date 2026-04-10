ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವವು, ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಆನೆಗೊಂದಿ ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. 2ನೇ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗರುಡೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಂಗಿನಗರಿ, ಬಾಳೆದಿಂಡು, ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಮಾವಿನ ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ತೇರು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಂಜೆ ರಾಜಮನೆತನದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತತ್ತಿ ಎಸೆದು, ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಾಣಾಪುರ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ, ಆನೆಗೊಂದಿ, ಕಡೆಬಾಗಿಲು, ಬಸವನದುರ್ಗ, ಬಂಡಿಬಸಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಗೊಂಬೆ, ಬಳೆ ಸೇರಿ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರಿಂದ ದರ್ಶನ: ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಲಲಿತರಾಣಿ ಶ್ರೀರಂಗದೇವರಾಯಲು, ರತ್ನಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಹರಿಹರದೇವರಾಯ ಸೇರಿ ಹಲವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ ಗುಳಗಣ್ಣನವರ, ನಗರಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರು ಹೀರೂರು, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಹೊಸಮಲಿ, ಮನೋಹರಗೌಡ ಹೇರೂರು, ಟಿ.ಜಿ.ಬಾಬು, ವೀರರಾಘವ ರಾಜು, ಪದ್ಮನಾಭ ರಾಜು, ಸತ್ಯರಾಜು, ಗೋವರ್ಧನ ರಾಜು, ಬಿ.ಪಿ.ಕುಪ್ಪರಾಜು, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>