ಕಳುವಾದ ಬೈಕ್‌ ಹುಡುಕುವಾಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ

ಗಂಗಾವತಿ: ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಕುವಾಗ, ಮೂವರು ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನಿವಾಸಿ ಎಸ್.ಫಯಾಜ್(30) ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕ.</p>.<p>ಫಯಾಜ್, ಮಾ.22ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಎಚ್ಆರ್ಎಸ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕಳುವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಕಳವು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಫಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಫಯಾಜ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಅಮೀರ್ ಸೋಹೆಲ್, ಸಂಗನಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಬ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, 'ನಿನ್ನ ಬೈಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿನಿಂದ ಮುಖ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೂಗು, ಬಲಗೈಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಫಯಾಜ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಗಾಯಾಳು ಫಯಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಮೆಹಬೂಬ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ನಗರಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>