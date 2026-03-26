ಕೂಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಡಿ ಮಾಡಿದ ವಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 2 ದಿನ ಕೂಲಿಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಹಣ ನುಂಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಕರವೇ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಟಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಗರದ ತಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಮೇಟಿ ದುರುಗೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾ.9ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ವಿಜಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಜತೆ ಮೇಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕೂಲಿಹಣ ಸಂದಾಯಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'5 ದಿನಗಳ ಕೂಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಿಡಿಒ, ಜೆಇ ಅವರು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೇ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮೇಟಿ ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಜಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಗ್ರಾ.ಪಂಗೆ ಫಾರಂ-6 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪಿಡಿಒ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿಕಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ದರ್ಪ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಪಿಡಿಒ, ಜೆಇ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ತಾ.ಪಂ ಇಓ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಪಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಈಡಿಗ ಜೀವಾನಂದ, ಮೋಹನಬಾಬು, ಮೇಟಿಗಳಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ರಮೇಶ, ಶಂಕರನಾಥ ಸೇರಿ ಕರವೇ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಲಿಕಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>