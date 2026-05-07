‘ಶವಗುಣಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ’

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಗೋಲಿ ಸನಿಹದ ಬೆಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 2,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶವ ಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಶೋಧಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 'ಗಡ್ಡಿ-ಆಗೋಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಗೆ ಬೂದಿಗುಡ್ಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 1ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಮ ಇರದೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿದೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಶಿಲಾವೃತ್ತವಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>2,200 ರಿಂದ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಾಧಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಯುಗ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಜನ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪದ್ದತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶವಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಲಾ ಚಪ್ಪಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಮೊರೇರ್ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಜನರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಜನ ತಮ್ಮವರು ವಸತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ (ಸ್ಮಶಾನ)ದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಇವರು ಬೇಟೆಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ದೂರ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ಶವ ಒಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದು ಆ ಶವಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆಯ್ದು ತಂದ ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯೇ ಆಗೋಲಿಯ ಈ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅದಿಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲುಗಳೇ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಗೊಂಬೆಯ ಆಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ನಿಲುಸುಗಲ್ಲು ಶೋಧನೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ಲಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಗಂಗಾವತಿಯ ಹರನಾಯಕ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>