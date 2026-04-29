ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುದುಗಲ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಂ.ಜೆ.ಎಫ್ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುದುಗಲ್ ಅವರು ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 271 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 259 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುದುಗಲ್ ಅವರಿಗೆ 163 ಲಭಿಸಿದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅರುಣನಾಯಕ 96 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐದು ವಲಯಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 112 ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>1984ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 317 ಲಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಂಪಾಲಾಲಜಿ ಮೆಹತಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-35-874615680</p>