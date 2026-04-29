ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕನಕಗಿರಿ: ಸಮೀಪದ ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಂದು ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಿಕಾದೇವಿ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿಯ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹ, ಗರುಡಸ್ಥಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಚಿಕ್ಕವಡ್ರಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು, ಭಾಜಾ-ಭಜಂತ್ರಿ, ಕಳಸ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಗಣ್ಯರು ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಏ.28ರಂದು ಕ್ಷೀರಾಧಿವಾಸ, ಬುಧವಾರ ಧ್ಯಾನಾಧಿವಾಸ, ಏ.30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧೃತಾಧಿವಾಸ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪರಿವಾರ ದೇವತಾ ಕಳಸ ಪೂಜಾ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜಾ, ನವದುರ್ಗಿಯರ ಪೂಜಾ, ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 1ರಂದು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.